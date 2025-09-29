به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن تشریح این خبر گفت: این دستورالعمل با هدف ایجاد وحدت رویه و یکسان‌سازی محاسبه خسارات به صورت همزمان در سراسر کشور اجرا خواهد شد و طبق مصوبه جدید که از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود، پاداش گزارش مردمی از فعالیت ماینر غیرمجاز به ازای هر دستگاه ماینر غیرمجاز گزارش شده یک میلیون و پانصد هزار تومان محاسبه می‌شود و سقف پاداش قابل پرداخت به گزارش‌دهندگان تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی همچنین خاطر نشان کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارزها، بار سنگینی را به شبکه تحمیل می‌کند که نتیجه آن کاهش پایداری و افزایش ریسک خاموشی‌ها است که مقابله با این پدیده شوم نیازمند مشارکت و همراهی همگانی است تا انرژی این سرمایه مهم و حیاتی توسط افراد سودجو به تاراج نرود.

کیامهر در پایان یادآور شد: هم استانی‌های عزیز می‌توانند جهت همراهی با اجرای این طرح ملی و جلوگیری از تضییع سرمایه‌های اجتماعی در صورت مشاهده هر گونه فعالیت ماینر غیرمجاز در اماکن مسکونی، تجاری، صنعتی و ... و یا مشاهده موارد مشکوک در این زمینه گزارش‌های خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع داده و پاداش ۳۰۰ میلیونی بهره‌مند شوند.