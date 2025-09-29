مراسم یادواره شهیدان کارمند و نخستین سالگرد شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله در گالیکش برگزار شد،

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ معاون سیاسی سپاه نینوای استان گلستان در مراسم یادواره شهیدان کارمند و اولین سالگرد شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله که در شهرداری گالیکش برگزار شد گفت: آمریکا و اسرائیل عین خباثتند .

سرهنگ خالقی تطمیع ، تهدید و تحریف را سه حربه‌ای دانست که دشمن علیه اسلام و نظام مقدس ایران اسلامی به کار می‌گیرد.

وی گفت: حسب فرمایشات مقام معظم رهبری که اساس کار دشمن را تبلیغ اعلام کرده و طبق فرمایشات مقام عظمای ولایت و رهبری و اعلام رئیس جمهور در سازمان ملل ، آمریکا ، ایران قوی را نمی‌تواند ببیند ، لذا همه اقشار مختلف با هر گرایش ، قومیت ، مذهب و نژادی ضروریست که با اتحاد مقدسی که در سرلوحه کار قرار می‌دهند و در ایامی که تمام کفر در مقابل تمام اسلام ایستاده است عزت و سرافرازی ایران اسلامی را مستدام بدارند.