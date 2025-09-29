پخش زنده
امروز: -
امام جمعه کیش، گفت: برای حل معضلات و آسیب های ناشی از اعتیاد باید عزمی جهادی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز در دیدار با دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش، با تاکید بر اهمیت موضوع مبارزه با موادمخدر در جامعه برای ایجاد بستری امن و آرام برای رشد و پیشرفت، ابراز امیدواری کرد: برنامه ریزیهای جدید در حوزه اقدامات فرهنگی پیشگیری در کیش، منشأ تحول در امر مبارزه با موادمخدر و کاهش معضل اعتیاد شود و دستگاهها با مشارکت با هماهنگی بیشتر و عزمی جدیتر در این عرصه ورود کنند.
امام جمعه کیش با بیان اینکه برای کاهش تقاضا باید اقدامات فرهنگی گسترده انجام شود، غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و ایجاد زیرساختهای لازم برای آنان، آگاهسازی فرزندان و تشریح ضررهای موادمخدر، توجه به خواستههای منطقی نسل جوان و برقراری روابط عاطفی قوی در خانواده و تشویق فرزندان به ورزش را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با مواد مخدر و اعتیاد عنوان کرد.
او با بیان نقش و اهمیت خانواده در برنامههای پیشگیری از اعتیاد، خاطر نشان کرد: منشا بسیاری از آسیبهای اجتماعی و از هم گسیختگی خانوادهها اعتیاد بوده و اغلب جرایم جامعه ریشه در آن دارد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش نیز در این جلسه با تشریح عملکرد سه ماهه شورا پس از انتصاب در این مسئولیت، با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه یک نهاد خاص نیست، گفت: این مبارزه نیازمند همکاری فراگیر و همهجانبه تمام دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و خانوادههاست.
سید مرتضی اولادعلی اقدامات پیشگیرانه از اعتیاد را یک ضرورت و اولویت مهم کاری بیان کرد و افزود: پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده و باید با برنامهریزی دقیق، آگاهیبخشی در مدارس، دانشگاهها و محلات را افزایش دهیم تا جوانان و نوجوانان ما در برابر خطرات موادمخدر ایمن شوند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر کیش در پایان با قدردانی از حمایتهای امام جمعه کیش از برنامههای پیشگیری از اعتیاد، به نقش مهم روحانیت و مساجد در امر پیشگیری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی و تبلیغ و تبیین معارف دینی و اخلاقی توسط مبلغان دینی و روحانیون در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بویژه اعتیاد نقش محوری دارد.