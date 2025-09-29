به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های حوزه مشترکان اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی را کاهش مصرف آب بدون درآمد و تعویض کنتور‌های خراب یا فرسوده و جایگزینی آن با کنتور‌های جدید و با قابلیت عملکرد مطلوب عنوان کرد و گفت: در نیمه نخست امسال تعویض و نصب تعدادی کنتور آب انجام شد.

وی تعداد کنتور‌های معیوب تعویضی را ۵۷۹ دستگاه و تعداد کنتور‌های جدید نصب شده را ۷۲ دستگاه اعلام کرد و افزود: تعویض کنتور‌های خراب از هدررفت بیش از حد آب جلوگیری و شرایط لازم به منظور مدیریت مصرف و خدمات‌رسانی به مشترکان و شهروندان را نیز فراهم می‌کند.

تنگسیری جمع آوری کنتور‌های خراب را از اهداف اصلی اداره آبفای بندر امام خمینی عنوان کرد و ادامه داد: به دلیل اینکه در هر دوره از قرائت بر تعداد کنتور‌های خراب افزوده می‌شود، بنابراین کار تعویض آنها، کاری مستمر و دائمی است.