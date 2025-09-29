آیین‌نامه و شیوه‌نامه جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این آیین نامه آمده است: در راستای ترویج اولویت‌های علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مرجعیت و دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری، آموزش، پژوهش و برون داد هدفمند، نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری، شاگرد، فناور و نوآورپروری و تولید خدمت، ثروت و سرمایه از دانش و همچنین در راستای اجرای مفاد آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی این آیین نامه با اهداف ترویج الگو‌های موفق و موثر، تکریم و بزرگداشت دانشجویان نمونه، ارتقای انگیزه فعالیت‌های علمی و فرهنگی، تشویق دانشجویان به پژوهش همزمان ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اخلاقی و هدایت دانشجویان برتر به تولید محصولات متنوع علمی–پژوهشی تدوین شده است.

جوایز و تسهیلات جشنواره (از یک تا چند مورد) بر اساس تصویب شورای عالی به شرح ذیل خواهد بود:

۱. هدیه نقدی

۲. ادامه تحصیل بدون آزمون در مقطع بالاتر برای برگزیدگان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای

۳. کمک هزینه فرصت مطالعاتی برای برگزیدگان مقطع دکتری

۴. معرفی برگزیدگان جهت بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

۵. استفاده از سبد بورس‌های تحصیلی سازمان امور دانشجویان

۶. کمک هزینه اعزام به سفر‌های زیارتی

۷. استفاده از بورس کامل تحصیل برای دانشجویان بین الملل

۸. دریافت خدمات رفاهی رایگان تا پایان سنوات مجاز تحصیلی

۹. سایر موارد…