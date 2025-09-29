یادواره شهدای مبارزه با صهیونیسم، بزرگداشت دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان شهید سید حسن نصرالله و رزمندگان جبهه مقاومت در حسینیه شهدای گمنام شهرستان مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، یادواره شهدای مبارزه با صهیونیسم، بزرگداشت دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان شهید سید حسن نصرالله و رزمندگان جبهه مقاومت با حضور مردم و مسئولان در حسینیه شهدای گمنام شهرستان مهریز برگزار شد.

در این مراسم، یکی از مدافعان حرم با بازخوانی خاطرات خود از نبرد با گروه‌های تکفیری گفت: «شهید سلیمانی و رزمندگان جبهه مقاومت از حرم اهل بیت (ع) صادقانه و تا پای جان دفاع کردند و این ایثارگری‌ها حافظ ارزش‌های دینی و آرامش منطقه بوده است.»

سرهنگ پاسدار محمدعلی میرحسینی سخنران مراسم، نیز تأکید کرد: اگر تلاش و دفاع جانانه رزمندگان جبهه مقاومت و شهید سلیمانی نبود، دشمنان به اهداف شوم خود علیه ایران اسلامی دست می‌یافتند. وی با اشاره به جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه افزود: امروز ایران اسلامی با وحدت مردم و همراهی مسئولان در برابر جنگ ترکیبی دشمنان ایستاده است.

همچنین سرهنگ جواد دشت‌آبادی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، با اشاره به توطئه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان گفت: نسل جوان باید با حضور فعال در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، نقشه‌های استکبار را ناکام بگذارد. وی تأکید کرد که شناخت راه شهیدان و الگوگیری از رزمندگان، وظیفه‌ای همگانی برای تعالی دین و نظام است.

این یادواره با قرائت فاتحه، ادای احترام به مقام شهدا و اجرای برنامه‌های فرهنگی به پایان رسید.