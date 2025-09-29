شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد برای امضای تفاهم‌نامه سه جانبه بین شهر‌های مقاومت یزد، کرمان و دزفول، با استاندار کرمان دیدار کردند.

گسترش همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری یزد و کرمان

گسترش همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری یزد و کرمان

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، محمدعلی طالبی در نشست با مدیران شهری و شورای شهر یزد گفت: کرمان؛ بهشت ظرفیت‌ها در حوزه‌های صنعت، معدن و کشاورزی است، اما در اقتصاد صنعتی در بخش صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با استان‌های دیگر ضعیف است.

استاندار کرمان علت این ضعف را مردمی نشدن توسعه اعلام کرد و گفت: توسعه در استان کرمان بیشتر دولتی بوده و در پی مردمی‌سازی توسعه در استان کرمان هستیم.

محی الدینی شهردار یزد گفت: طرفین با توجه به ظرفیت‌ها و استعداد‌های بالای هر دو شهر و استان و همچنین زمینه‌های مشترک زیادی که در این حوزه‌ها دارند، بر توسعه روابط و مناسبات دو جانبه، همچنین بهره‌گیری از تجربیات موفق همدیگر برای توسعه و بالندگی یزد و کرمان تاکید داشتند.

محی الدینی ابراز امیدواری کرد: با انعقاد تفاهم نامه و همچنین افزایش همکاری در زمینه‌های مناسبی که بین دو شهر یزد و کرمان وجود دارد، هر دو شهر تاریخی و با اصالت ایران، بیش از پیش در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند.

در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد با استاندار کرمان، بر توسعه روابط و مناسبات فرهنگی، اقتصادی و گردشگری در راستای تقویت پیوند‌های شهری و توسعه و بالندگی روزافزون یزد و کرمان تاکید شد.