پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر خوزستان از توزیع ۲۰ هزار بسته نوشتافزار توسط سپاه و فعالیت گروههای جهادی پزشکی در مناطق کمبرخوردار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور از اجرای ۲ طرح بزرگ خبر داد و گفت: امروز کار ارشمندی برای رسیدگی به مناطق کمبرخوردار انجام شد و بیش از ۲۰ هزار بسته نوشت افزار برای دانشآموزان این مناطق تدارک دیده شده و در حال ارسال است.
وی افزود: همچنین اعزام گروههای جهادی پزشکی به مناطق محروم استان از دیگر برنامههایی است که در این هفته و در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا انجام میشود.
فرمانده سپاه خوزستان با قدردانی از همه تلاشگران عرصه جهادی، به نقش بیبدیل مردم در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: مردم ما در جنگ هشت ساله، در مقابل رژیم متجاوز بعثی صهیونیستی مقاومت کردند و سختیهای بسیاری متحمل شدند؛ به ویژه مردم غیور خوزستان که خانههایشان ویران شد، عزیزانشان به شهادت رسیدند و جانبازیهای فراوانی دادند، اما هرگز تسلیم دشمن نشده و یک وجب از خاک پاک میهن اسلامی در اختیار متجاوزان قرار نگرفت.
وی در ادامه با اشاره به ادامه توطئههای دشمنان، تاکید کرد: امروز نیز دشمنان ما همان دشمنان دیروز هستند؛ اربابانی که دیروز صدام را یاری میکردند امروز از رژیم صهیونیستی حمایت میکنند، اما ما مطمئنیم که در جبهه حق قرار داریم و همواره پیروز میدان هستیم.
سرتیپ پاسدار شاهوارپور با بیان اینکه ملت ایران ملتی بزرگ و با سابقهای درخشان از همزیستی مسالمتآمیز هستند، تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که با هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری و با فرهنگ غنی ایستادگی و همبستگی، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت و دشمنان هرگز به اهداف شوم خود نخواهند رسید.