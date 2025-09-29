به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حسن عباس‌زاده نویسنده کتاب گفت: این کتاب روایتگر خاطرات مستقیم رزمندگان شهرستان رودان از صحنه‌های نبرد در شلمچه، طلائیه و فاو است.

وی افزود: کار جمع‌آوری خاطرات این کتاب که سند ماندگاری از رشادت‌های رزمندگان رودان است، از سال ۱۳۹۶ آغاز شد.

عباس‌زاده گفت: این کتاب پس از هشت سال کار مستمر تحقیق، بازنویسی و ارزیابی، امسال به چاپ رسید.

وی گفت: در چاپ نخست از خاطرات ۸۰ رزمنده استفاده شده که در چاپ دوم این کتاب از خاطرات رزمندگان بیشتری استفاده می‌شود.