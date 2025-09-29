پخش زنده
کتاب خاطرات رزمندگان رودان با عنوان با موجها جنگیدم به قلم حسن عباس زاده از یادگاران دفاع مقدس با حضور فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حسن عباسزاده نویسنده کتاب گفت: این کتاب روایتگر خاطرات مستقیم رزمندگان شهرستان رودان از صحنههای نبرد در شلمچه، طلائیه و فاو است.
وی افزود: کار جمعآوری خاطرات این کتاب که سند ماندگاری از رشادتهای رزمندگان رودان است، از سال ۱۳۹۶ آغاز شد.
عباسزاده گفت: این کتاب پس از هشت سال کار مستمر تحقیق، بازنویسی و ارزیابی، امسال به چاپ رسید.
وی گفت: در چاپ نخست از خاطرات ۸۰ رزمنده استفاده شده که در چاپ دوم این کتاب از خاطرات رزمندگان بیشتری استفاده میشود.