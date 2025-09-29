با توجه به کاهش نسبی دمای هوا در گیلان، کشاورزان برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی شان، توصیه‌های کارشناسان هواشناسی کشاورزی را جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کارشناس هواشناسی کشاورزی امروز در ارتباط تلفنی اختصاصی با تحریریه خبر گیلان، با اشاره به کاهش نسبی دمای هوا و بارش باران و رعد و برق، به کشاورزان هشدار داد مدیریت زهکش‌های زمین کشاورزی را برای جلوگیری از ماندابی شدن زمین انجام دهند.

زهرا امین دلدار به گلخانه داران هم توصیه کرد تهویه و دمای محیط گلخانه را کنترل کنند.