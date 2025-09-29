پخش زنده
با توجه به کاهش نسبی دمای هوا در گیلان، کشاورزان برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی شان، توصیههای کارشناسان هواشناسی کشاورزی را جدی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کارشناس هواشناسی کشاورزی امروز در ارتباط تلفنی اختصاصی با تحریریه خبر گیلان، با اشاره به کاهش نسبی دمای هوا و بارش باران و رعد و برق، به کشاورزان هشدار داد مدیریت زهکشهای زمین کشاورزی را برای جلوگیری از ماندابی شدن زمین انجام دهند.
زهرا امین دلدار به گلخانه داران هم توصیه کرد تهویه و دمای محیط گلخانه را کنترل کنند.