مدیر امور اراضی خوزستان گفت: تعیین تکلیف ۸ پلاک به مساحت ۷ هزار و ۲۲۸ هکتار در کمیسیون رفع تداخلات استان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانشیر سراج الدین میر قائد اظهار کرد: بیست و یکمین کمیسیون رفع تداخلات استان در سال جاری در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با حضور اعضا برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه ۸ پلاک مربوط به شهرستانهای امیدیه، ایذه، بهبهان، شوشتر و هویزه مطرح و پس از بررسی، مساحت ۴ هزار و ۳۳۲ هکتار اراضی ملی و ۲ هزار و ۸۹۶ هکتار اراضی غیرملی تثبیت و در مجموع ۷ هزار و ۲۲۸ هکتار رفع تداخل و تعیین تکلیف شد.