به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانشیر سراج الدین میر قائد اظهار کرد: بیست و یکمین کمیسیون رفع تداخلات استان در سال جاری در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با حضور اعضا برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ۸ پلاک مربوط به شهرستان‌های امیدیه، ایذه، بهبهان، شوشتر و هویزه مطرح و پس از بررسی، مساحت ۴ هزار و ۳۳۲ هکتار اراضی ملی و ۲ هزار و ۸۹۶ هکتار اراضی غیرملی تثبیت و در مجموع ۷ هزار و ۲۲۸ هکتار رفع تداخل و تعیین تکلیف شد.