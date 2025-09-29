از ابتدای سال تاکنون
امضای ۵۰ قرارداد جدید در حوزه راه خراسان رضوی
۵۰ قرارداد جدید به ارزش ۸۴۷ میلیارد در حوزه نگهداری، ساخت راه روستایی و ایمنی راههای خراسان رضوی امضا شده و در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با بیان اینکه این قراردادها در نیمه نخست امسال امضا شده است، گفت: همچنین در این مدت، ۶۲ مورد از کمیسیونهای مزایده و مناقصه به دلایل مختلف در خراسان رضوی تجدید شده است.
کاظم قلاسی افزود: از نظر حجم مالی قراردادها، اداره نگهداری راهها با ۱۰ قرارداد به ارزش پنج هزار و ۷۶۳ میلیارد ریال در صدر قرار دارد و پس از آن، اداره راههای روستایی با ۳۵ قرارداد به مبلغ سه هزار و ۱۲۶ میلیارد ریال و اداره ایمنی راه و حریم با ۲۳ قرارداد به ارزش ۸۸۳ میلیارد ریال، بیشترین سهم را در میان ادارات ستادی خراسان رضوی داشتهاند.
وی بیان کرد: در طرحهای راهداری در بخش روکش ۵۵ درصد و در حوزه ساخت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه طرح مربوط به تامین قیر مصرفی است که این فرآورده اصلی راهسازی بدون استثنا برای همه طرحها توسط راهداری تامین میشود، بنابراین سازندگان راه از این نظر کمبود و مشکلی ندارند؛ هر چند ارزش قیر در مبلغ قرارداد کسر میشود.
معاون فنی و راههای روستایی راهداری خراسان رضوی ادامه داد: در بیشتر طرحهای ساخت و روکش حدود ۱۴ درصد از مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت به پیمانکاران پرداخت میشود که البته ممکن است در برخی قراردادها این موضوع صدق نکند.
قلاسی گفت: تمرکز بر نگهداری راهها و توسعه راههای روستایی، علاوه بر ارتقای ایمنی تردد میتواند در کاهش هزینههای حمل و نقل، رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار و تسهیل دسترسی زائران و مسافران به کانونهای زیارتی و گردشگری خراسان رضوی نقش کلیدی ایفا کند.
خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راهها جایگاه دوم کشور را در اختیار دارد.