مدیر جهاد کشاورزی دزفول اظهار داشت: از ابتدای ماه مهر، طرح پخت و توزیع نان سالم و با کیفیت با استفاده از آرد کامل (سبوسدار) در ۱۵ واحد نانوایی در سطح شهر و روستاهای این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با بیان اینکه این اقدام گامی مهم در جهت ارتقاء سلامت عمومی جامعه و ترویج فرهنگ مصرف نان مغذی است اظهار کرد: در ماههای آینده، بر تعداد واحدهای نانوایی که اقدام به پخت نان سبوسدار میکنند، افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: این توسعه تدریجی، نشاندهنده تعهد مسئولین به گسترش این طرح و اطمینان از دسترسی آسان تمامی شهروندان به نان سبوسدار است.
قمرزاده تصریح کرد: یکی از ارکانهای اصلی موفقیت این طرح، نظارت دقیق و مستمر بر کیفیت نان تولیدی و اجرای صحیح فرآیند پخت است در این راستا، نظارت بیشتر و پیگیریهای مستمر از سوی قرارگاه امنیت غذایی شهرستان، بخش مهمی از وعده ارتقاء کیفیت نان در دزفول را محقق ساخت.
وی با اشاره به اهمیت تغذیه سالم و مصرف مواد غذایی با ارزش بالا ادامه داد: نان، به عنوان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوار در ایران، نقش کلیدی در تأمین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز بدن ایفا میکند.
قمرزاده اظهار کرد: با توجه به مضرات مصرف نانهای سفید و کمفیبر، حرکت به سمت تولید و مصرف نانهای سبوسدار که سرشار از فیبر، ویتامینها و مواد معدنی هستند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
قمر زاده بیان کرد: توزیع نان سبوسدار در دزفول، گامی مهم و ارزشمند در جهت ارتقاء سلامت عمومی و بهبود کیفیت سبد غذایی خانوار میباشد و به زودی ۲۰ واحد نانوایی دیگر نیز به جمع توزیع کنندگان نان کامل خواهند پیوست و تا رسیدن به کیفیت مطلوب در پخت نان معمولی و کامل نظارت و پیگیریها ادامه خواهد داشت.