خانواده فراشاهی، مبلغ ۳۰ میلیون تومان هزینه برگزاری چهارمین سالگرد پدر ومادر خود را به آزادی زندانی جرائم غیر عمد اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرزندان مرحوم جواد فراشاهی، با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال معادل ۳۰ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کردند.

این نیکوکاران در خصوص این اقدام خداپسندانه گفتند: تصمیم گرفته تا به جای برگزاری مراسم چهارمین سال درگذشت پدرمان مرحوم (حاج جواد فراشاهی) و مادرمان مرحومه (حاجیه سکینه شِکر ریز) مبلغی را به آزادی یک زندانی عمد اختصاص دهیم تا با این اقدام یک خانواده، مجدد فرصت دیدار پدر و یا مادرشان را به دست بیاورند و ثواب این کار خیر نیز به روح هر دو عزیز برسد.