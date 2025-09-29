به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این مراسم که بصورت نمادین در مدرسه ابتدایی دخترانه ولایت سمنان برگزار شد دانش آموزان کمک‌های خود را برای حمایت از دانش آموزان نیازمند اهدا کردند.

محمد حسین ذوالفقاری مدیرکل کمیته امداد استان سمنان در این مراسم گفت: در حال حاضر ۸ هزارو ۵۰۰ فرزند تحت حمایت کمیته امداد استان هستند که از این تعداد ۶ هزارو ۵۰۰ دانش آموز‌اند.

قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان هم گفت: این مراسم امروز در یک هزار مدرسه استان برگزار شد و دانش آموزان تا پایان مهر ماه فرصت دارند کمک‌های خود را به نیازمندان اهدا کنند.