بانو گیتی زنده نام همسر شهید امیر سرلشکر حسن آبشناسان به دلیل بیماری در ۸۱ سالگی و در آستانه شهادت امیر سرلشکر حسن آبشناسان؛ آسمانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ بانو گیتی زنده نام , همسر شهید امیر سرلشکر حسن آبشناسان, به دلیل بیماری در ۸۱ سالگی آسمانی شد. پیکر بانو گیتی زنده نام فردا ساعت ۱۰ صبح در بهشت زهرای تهران تشییع و خاکسپاری می‌شود.

امیر سرلشکر حسن آبشناسان، فرمانده لشکر ۲۳ نوهد (نیروی ویژه هوابرد) و قرارگاه شمال غرب ارتش ۸ مهر سال ۶۴ در منطقه سرسول کلاشین شمال عراق به شهادت رسید.

