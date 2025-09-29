سخنگوی صنعت آب گفت: طی ۵۸ سال گذشته، سخت‌ترین دوره کم آبی را تجربه می‌کنیم و اگرچه قطعی آب نداریم، اما این به معنی عبور از بحران آبی نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، عیسی بزرگ زاده در نشست خبری که امروز در شرکت مدیریت منابع آب برگزار شد در رابطه با آمار بارشی آخرسال آبی گفت: بارش‌ها در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر بیش از ۷۰ درصد و استان‌های تهران، خراسان رضوی، البرز، قم و اصفهان بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته عقب است.

وی با اشاره به اینکه درصد پرشدگی سد‌های کشور ۳۶ درصد است ادامه داد: در سال جاری مجموع ورودی آب به مخازن سد‌ها ۲۴ میلیارد و ۶۹۰ میلیون متر مکعب بوده که سال گذشته ۴۲ میلیارد متر مکعب بوده یعنی ۴۲ درصد عقب است.

بزرگ زاده افزود: حجم آب مخازن در سال جاری ۱۸ میلیارد و ۷۶ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افت داشته است.

وی در رابطه با وضعیت آب سد‌ها گفت: سد‌های ارومیه ۲۴ درصد، امیرکبیر ۷۴ درصد، لار ۴۵ درصد لتیان و ماملو ۴۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشتند.

سخنگوی صنعت آب ادامه داد: سد شمیل و‌نیان در هرمزگان ۱۰۰ درصد خشک شده و سد سفید رود گیلان نیز ۳ درصد پر شدگی دارد.

پرشدگی ۱۴ درصدی سد‌های استان تهران

سخنگوی صنعت آب در رابطه با وضعیت سد‌های استان تهران گفت:در مجموع حجم آب سد‌های تهران با احتساب حجم مرده ۲۵۸ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۲۷ میلیون متر مکعب عقب هستیم و در کل ۱۴ درصد پرشدگی دارند.

بزرگ زاده تاکید کرد: درصد پرشدگی سد‌های امیرکبیر ۱۵ درصد، لتیان ۲۵ درصد، لار ۲ درصد و طالقان ۴۱ درصد ماملو‌۸ درصد است.

سخنگوی صنعت آب گفت: بحران آبی همچنان ادامه دارد و اینکه قطعی آب نیست به معنی این نیست که قطعی آب نداریم.

وی تاکید کرد: وزارت نیرو زبان طلبکارانه از شهروندان ندارد برای حل مشکل آب به مردم توضیح می‌دهیم که وضعیت منآبع آبی مناسب نیست.

سخنگوی صنعت آب گفت: از اول مهر، سال آبی شروع شده و متوسط بارش‌های کشور به یک‌میلیمتر هم نرسید و همه پیش بینی‌های مراجع معتبر بین المللی و سازمان هواشناسی در رآبطه میزان بارش در فصل پاییز نشان دهنده کم بارشی سخت است و این نشان می‌دهد که باید برنامه ریزی سخت گیرانه در آب شرب و واقع بینانه در مورد آب کشاورزی صورت گیرد.

وی افزود: برای شرب خط انتقال آب از طالقان به تهران در زمان تعریف شده اضافه شد و اکنون مرحله دوم هم در حال اجرا است. بعد از گام اول تامین آب، در گام دوم باید مدیریت مصرف داشته باشیم.

بزرگ زاده تاکید کرد: در بخش کشاورزی دو اقدام برای بخش کشاورزی برنامه ریزی کردیم. برای کشت دیم، قرار شد پزارت جهاد کشاورزی در مناطقی از کشور که بارش ندارند به کشاورزان اطلاع رسانی کنند و در مورد کشت زارعی آبی هم براورد کردیم پتاسیل آب ۵۰ میلیارد متر مکعب است و از همکاران کشاورزی خواهش کردیم صرفا برای پاییز برنامه‌های محدود سازی کشت را متناسب با بارش و روان آب داشته باشند البته برای زمستان هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

سخنگوی صنعت آب در رابطه با برخورد با مشترکان بد مصرف گفت: در استان تهران ۷ درصد بد مصرف هستند و اگر مردم رعایت نکنند اقدامات سختگیرانه‌تر خواهد شد.

وی در رابطه با آب هیرمند گفت: همسایه ما اعلام کرد که متعهد به معاهده هستیم، اما همراهی‌ها را نداشتیم سال گذشته ۱۱۹ میلیون متر مکعب را در یافت کردیم و بار‌ها اعلام کردیم در چارچوب سند منافع مشترک اصلاحات ساختاری در سد کمال خان رخ دهد و به سمت مسیر تاریخی خود ایجاد شود.