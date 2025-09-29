با افزایش گشت‌زنی و اقدامات حفاظتی در پارک ملی بمو، چند تن از محیط‌بانان استان فارس در جریان مقابله با متخلفان و صیانت از این زیستگاه مهم، مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مأموران یگان حفاظت این اداره با اجرای گشت‌های شبانه‌روزی، شناسایی و برخورد با عوامل تخریب منابع طبیعی را تشدید کرده‌اند که در پی آن، در مواردی متخلفان اقدام به وارد کردن خساراتی به پاسگاه‌های محیط‌بانی و اموال دولتی کرده و چند مأمور را نیز مجروح کرده‌اند.

لیلا تاج‌گردون، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با تأیید این درگیری‌ها گفت: «محیط‌بانان ما در مسیر انجام وظیفه با خطرات جدی رو‌به‌رو هستند، اما مصمم‌تر از همیشه به مبارزه با تخلفات زیست‌محیطی ادامه خواهند داد.»

وی همچنین با اشاره به تکرار این حوادث در بازه زمانی کوتاه، خواستار ورود جدی دستگاه قضایی و برخورد قاطع و بازدارنده با سودجویان و متخلفان شد.