کیفیت هوای پایتخت صبح امروز ۷ مهر درشرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران امروز سالم و قابل قبول است

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ م ۸۹ و در وضعیت قابل قبول است.

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۰۰ قرار داشت .

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت‌ ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۰۹ روز قابل قبول، ۶۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس،. ۷ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم ‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم ‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.