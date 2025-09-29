به مناسبت هفته دفاع مقدس، دامپزشکان بسیجی به ییلاقات شهرستان املش رفتند و دام و طیور روستاییان را رایگان مایه کوبی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره شبکه دامپزشکی املش با بیان اینکه این واکسیناسیون رایگان بخشی از فرآیند مبارزه و پیشگیری از بیماری‌ها است، خطاب به پرورش‌دهندگان و دامداران گفت: با اجرای این طرح ۶۰ راس گاو و ۵۰۰ قطعه طیور بومی واکسینه شدند.

اسدالله شاه نظری با اشاره به اینکه ۵ قلاده سگ هم علیه بیماری هاری واکسینه شدند گفت: ۸۰۰ مترمربع جایگاه دام و طیور هم سمپاشی شد.

وی افزود: ضروری است روستاییان پس از انجام واکسیناسیون دام و طیور، در صورت مواجهه با هرگونه علائم بیماری، مراتب را بلافاصله به ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها یا مراکز بخش خصوصی اطلاع دهند.