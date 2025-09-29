پخش زنده
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از کشف ۵۵۹ دستگاه ماینر غیرمجاز با مصرف برق معادل ۱۱۱۸ خانوار در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی رصد و بازرسیهای گسترده در استان مازندران، ۵۵۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز (ماینر) از ۲۴ مرکز مختلف در ۳۵ روز گذشته شناسایی و ضبط شد. این حجم بالای مصرف انرژی، معادل برق مصرفی ۱۱۱۸ خانوار مسکونی در یک ماه کامل است که تأثیرات مخربی بر شبکه توزیع برق استان به جا گذاشته است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با تأکید بر ابعاد خسارتبار این پدیده گفت: استخراج غیرمجاز رمز ارز، علاوه بر افزایش بیرویه مصرف و تحمیل هزینههای سنگین نگهداری و اصلاح شبکه، باعث بروز ناپایداری و اختلال جدی در خدمترسانی به مردم و صنایع میشود.
مهندس حسینی افزود: این عملیات موفقیتآمیز حاصل همکاری نزدیک و ورود جدی سازمان اطلاعات سپاه مازندران، سربازان گمنام در اداره کل اطلاعات و همچنین فراجا استان مازندران با واحدهای عملیاتی شرکت توزیع برق بوده است. پروندههای متخلفان جهت پیگیریهای قانونی و برخورد قاطع به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع شده است.
مدیر عامل شرکت برق مازندران از شهروندان درخواست کرد: «در راستای حفاظت از شبکه برق و جلوگیری از آسیبهای گسترده، هرگونه مراکز یا موارد مشکوک استخراج رمزارز را با شماره ۱۲۱ و یا شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به مرکز تماس شرکت گزارش دهند.»
مهندس حسینی افزود: برای ترغیب و قدردانی از مشارکت مردم، برای گزارشهای منجر به کشف و اثبات مراکز غیرمجاز، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به گزارشدهندگان پرداخت خواهد شد. شرکت تأکید کرده که مقابله با این سرقت انرژی، نیازمند مشارکت همگانی برای حفظ پایداری شبکه برق کشور است.