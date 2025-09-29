به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم آبادان و خرمشهر در سالروز شهادت این فرماندهان یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید محمد علی جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر و همرزمانش را در مسجد جامع این شهر گرامی داشتند.

آیت الله محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با اشاره به مقاومت مردم خرمشهر در برابر رژیم تا دندان مسلح عراق گفت: این مقاومت مرهون فرماندهانی همچون شهید سید محمد علی جهان آرا بود.

در این آیین همچنین یادی شد از مجید دیوان بچاری از شهدای مدافع حرم خرمشهر.

تعدادی از خانواده شهدا در این مراسم تجلیل شد.

هفتم مهر سالروز شهادت تعدادی از فرماندهان عملیات شکست حصر آبادان است. ازآن جمله شهید محمد جهان آرا است که در جریان مقاومت و ایستادگی جانانه خرمشهر در برابر حمله رژیم بعث عراق علیه ایران نقش بسیار موثری داشت.

وی در چندین عملیات از جمله شکست حصر آبادان هم حضور فعال داشت.

در شامگاه هفتم مهر ۱۳۶۰، هواپیمای حامل پیکر ۳۲ شهید، ۲۷ مجروح و ۴۰ سرنشین از اهواز عازم تهران بود. در نزدیکی فرودگاه مهرآباد، چهار موتور هواپیما به‌طور ناگهانی از کار افتاد و سیستم برق آن قطع شد. خلبان تلاش کرد هواپیما را در زمین صاف فرود آورد، اما برخورد با تلّی خاک موجب واژگونی و انفجار آن شد.

در این حادثه ۴۹ نفر به شهادت رسیدند که از جمله آنان می‌توان به: تیمسار ولی‌الله فلاحی (جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش)، یوسف کلاهدوز (قائم‌مقام فرمانده سپاه)، جواد فکوری (فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش)، موسی نامجو (وزیر دفاع) و محمدعلی جهان‌آرا (فرمانده سپاه خرمشهر) اشاره کرد.

۲۷ نفر دیگر از جمله خلبان علی صولتی، کمک‌خلبان و یک فیلمبردار از این سانحه جان سالم به در بردند. این حادثه، ضایعه‌ای تلخ برای نیرو‌های مسلح و ملت ایران بود و کام شیرین پیروزی در عملیات ثامن‌الائمه را تلخ کرد.

امام خمینی (ره) در پیامی با ابراز تأسف عمیق از این ضایعه، یاد شهیدان را گرامی داشتند و ملت را به ادامه راه آنان در جهاد و مقاومت فراخواندند.

پس از این حادثه، سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد به ریاست ستاد ارتش و سرهنگ علی صیاد شیرازی به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شدند.