فعالیت موزه ملی ایران پس از سه ماه توقف، در قالب نمایشگاهی با عنوان «روایتگران ایران کهن» که گزیده‌ای از آثار موزه ملی ایران است از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایشگاه « روایتگران ایران کهن» در بخش های آثار پیش از تاریخ ، دوره تاریخی و دوران اسلامی برگزار شده است .

همچنین در یک بخش از این نمایشگاه ، عکس هایی از فعالیت های موزه ملی ایران در دوران جنگ تحمیلی و نحوه محافظت و مراقبتی که از اشیاء شدو اشیاء به مخازن امن انتقال پیدا کردند ، به نمایش گذاشته شده است.

سالن‌های اصلی موزه ملی ایران به تدریج بازگشایی می شود .

موزه مادر ایران ، به دلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از ۲۳ خرداد تعطیل و برخی از آثار آن به مخازن امن منتقل شده بود.

موزه ملی ایران در خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن واقع شده است. ساعت فعالیت موزه‌ها در نیمه دوم سال از شنبه تا چهارشنبه از ۹ تا ۱۷ و در روزهای پنج‌شنبه و جمعه از ۹ تا ۱۸ است.