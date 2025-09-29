

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

** دوشنبه ۷ مهر:

نسف قرشی ازبکستان - الهلال عربستان

الغرافه قطر - الشرطه عراق

تراکتور تبریز - الوحده امارات (ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه سهند تبریز - داور: محمد الهویش از عربستان)

- در تیم تراکتور با مربیگری ژوزه مورایس مربی پرتغالی و سابق سپاهان، محمد قربانی و مبین دهقان دو هافبک ایرانی عضویت دارند.

- تیم تراکتور پیش از این برابر شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ مساوی کرد.

الدحیل قطر - الاهلی عربستان (قهرمان دوره قبل)

* سه شنبه ۸ مهر:

السد قطر - شارجه امارات

الاتحاد عربستان - شباب الاهلی امارات

- در تیم شباب الاهلی سردار آزمون، سعید عزت اللهی، رضا غندی پور و مرصاد سیفی ۴ بازیکن ایرانی عضویت دارند.

- در جدول تیم‌های ۳ امتیازی الاهلی عربستان، شارجه امارات و الهلال عربستان اول تا سوم هستند و تیم تراکتور تبریز با یک امتیاز هشتم است.