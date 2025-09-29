پخش زنده
هفته دوم دور گروهی فصل ۲۶ – ۲۰۲۵ فوتبال لیگ نخبگان آسیا امروز آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
** دوشنبه ۷ مهر:
نسف قرشی ازبکستان - الهلال عربستان
الغرافه قطر - الشرطه عراق
تراکتور تبریز - الوحده امارات (ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه سهند تبریز - داور: محمد الهویش از عربستان)
- در تیم تراکتور با مربیگری ژوزه مورایس مربی پرتغالی و سابق سپاهان، محمد قربانی و مبین دهقان دو هافبک ایرانی عضویت دارند.
- تیم تراکتور پیش از این برابر شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ مساوی کرد.
الدحیل قطر - الاهلی عربستان (قهرمان دوره قبل)
* سه شنبه ۸ مهر:
السد قطر - شارجه امارات
الاتحاد عربستان - شباب الاهلی امارات
- در تیم شباب الاهلی سردار آزمون، سعید عزت اللهی، رضا غندی پور و مرصاد سیفی ۴ بازیکن ایرانی عضویت دارند.
- در جدول تیمهای ۳ امتیازی الاهلی عربستان، شارجه امارات و الهلال عربستان اول تا سوم هستند و تیم تراکتور تبریز با یک امتیاز هشتم است.