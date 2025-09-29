پخش زنده
مجری طرحهای گوره–جاسک و غرب کارون با اشاره به پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی ساخت مخازن تعادلی و استمرار انتقال بیش از ۷۲ میلیون بشکه نفت خام در شرایط جنگی، از بومیسازی تجهیزات کلیدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فریدون فیاضی بروجنی، مجری «طرح احداث خطوط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک و پایانه مکران، همچنین طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون»، با اشاره به اهمیت راهبردی خط لوله گوره–جاسک گفت: ساخت مخازن تعادلی در تلمبهخانههای ۳ و ۵ از بخشهای حیاتی خطوط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسک به شمار میرود.
وی افزود: این مخازن بهگونهای طراحی شدهاند که در صورت توقف فعالیت تلمبهخانههای ۱، ۲ و ۴، جریان انتقال نفت خام به بندر جاسک پایدار بماند. به بیان دیگر، این مخازن تضمینکننده امنیت انرژی در یکی از مهمترین خطوط نفتی کشور هستند.
فیاضی بروجنی ادامه داد: در ماههای اخیر، طرح احداث مخازن با پیشرفت تجمعی بیش از ۲۵ درصدی همراه بوده است. همه ورقهای مورد نیاز، در سال جاری وارد سایت شده و از ماه دوم سال، عملیات نصب ورقها آغاز گردیده است. در پایان ماه گذشته نیز کورس ششم در همه مخازن تکمیل شد. این روند نوید میدهد که تاخیر ۴۰ درصدی سال گذشته جبران شود و پروژه تا پایان سال جاری به مرحله تحویل موقت برسد.
مجری طرحهای گوره–جاسک و غرب کارون با اشاره به شرایط ویژه جنگ ۱۲ روزه و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشور، بر نقش خط لوله گوره–جاسک در پایداری انرژی تأکید کرد و بیان داشت: در آن ایام دشوار، عملیات انتقال نفت حتی لحظهای متوقف نشد. بیش از ۶۵ میلیون بشکه نفت خام به یکی از پالایشگاههای کشور انتقال یافت و بیش از ۷ میلیون بشکه به ترمینال صادراتی جاسک ارسال و به بازارهای جهانی صادر شد. این استمرار انتقال، ضامن تأمین خوراک پایدار پالایشگاه مورد اشاره و تداوم صادرات نفت خام کشور بود.
وی با اشاره به نقش شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در این زمینه تصریح کرد: اگرچه این شرکت ذاتاً یک مجموعه توسعهای است، اما در آن شرایط جنگی، با اتکا به نیروهای متخصص و متعهد خود، نقش مستقیم در تأمین خوراک پالایشگاه و استمرار صادرات ایفا کرد و خط لوله را در شرایط عملیاتی نگاه داشت.
دستاوردهای طرح انتقال نفت خام غرب کارون
فیاضی بروجنی در ادامه به پیشرفتهای فنی و اجرایی طرح انتقال نفت خام غرب کارون پرداخت و با تأکید بر اتکا به توان داخلی اظهار داشت: یکی از افتخارات بزرگ این طرح، ساخت و تست موفق پمپهای اصلی خط لوله در داخل کشور است. نخستین دستگاه پمپ سانتریفیوژ BB۱ که با ظرفیت خاص طراحی شد، تحت آزمونهای عملکردی قرار گرفت و نتیجه آن کاملاً موفقیتآمیز بود.
وی به بومیسازی شیر قطع اضطراری خط (LBV) نیز اشاره و بیان کرد: برای نخستین بار در کشور، شیر ۴۲ اینچ کلاس ۹۰۰ طراحی و ساخته شد. بدنه این شیر با وزنی بالغ بر ۴۰ تن در داخل کشور ریختهگری شد و عملگر آن نیز به دست یکی از شرکتهای دانشبنیان داخلی تولید گردید. آزمونهای عملکردی این تجهیز در هفته جاری انجام و تأیید شد.
فیاضی بروجنی سپس درباره پیشرفت بخشهای مختلف طرح میگوید: همه ورقها و لولههای مورد نیاز پروژه در داخل کشور ساخته شد و تولید بیش از ۳۳۰ کیلومتر لوله خشکی تا شهریورماه به پایان رسید و تاکنون ۲۸۷ کیلومتر لوله پوشش شده وارد سایت گردیده است که از این میزان ۲۸۵ کیلومتر از لولهها ریسه و ۲۶۰ کیلومتر جوشکاری و ۲۱۰ کیلومتر نیز لوله گذاری در طول مسیر به انجام رسیده است.
به گفته این مقام مسئول؛ در بخش دریایی نیز حدود ۵۰ درصد لولهها در داخل کشور و با روش استاندارد U&O تولید شده و ادامه عملیات طبق برنامه در حال اجراست.
وی همچنین از بومیسازی سامانه کنترل خط خبر داد و گفت: این سامانه که قلب تپنده انتقال نفت محسوب میشود، با هدف رعایت الزامات پدافند غیرعامل و کاهش وابستگی خارجی در کشور ساخته شد. آزمونهای کارخانهای آن با موفقیت انجام شد و هماکنون سامانه در حال انتقال به محل سایت تلمبهخانه غرب کارون است.
فیاضی بروجنی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات بیانگر پیشرفتهای قابل توجه در بومیسازی تجهیزات کلیدی صنعت نفت، کاهش وابستگی به منابع خارجی و تسریع در اجرای طرحهای راهبردی کشور است؛ مسیری که با همت متخصصان داخلی، آیندهای پایدارتر برای انرژی ایران رقم خواهد زد.