کاهش ۶ درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته؛ سقوط از ارتفاع عامل اصلی فوت کارگران
مشاور ارشد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از کاهش ۶ درصدی حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل خبر داد و تأکید کرد که سقوط از ارتفاع اصلیترین عامل فوت نیروی کار در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، احمد رضا پرنده در همایش روز ملی ایمنی و آتشنشانی قزوین همچنین از کاهش ۳ درصدی حوادث در پی بازرسیهای وزارت کار خبر داد و بر ضرورت پیگیری این حوادث و برگزاری دورههای آموزشی در مناطقی که آمار حوادث در آنها بالاست، تأکید کرد.
وی افزود" بر اساس گزارشات ارائه شده، بازرسان کار در سطح کشور در سال گذشته بالغ بر ۴۰۰ هزار بازدید انجام دادند که منجر به صدور ۳۰۰ هزار ابلاغیه برای اصلاح امور در بخشهای مختلف شده است.
پرنده بر لزوم تقویت و ارتقای کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاهها و نهادینهسازی فعالیت آنها تأکید کرد.
مشاور ارشد معاون روابط کار، سقوط از ارتفاع را بیشترین علت فوت نیروی کار معرفی کرد و آن را عامل اصلی حوادث منجر به فوت دانست.
وی تصریح کرد: حفاظت از نیروی کار یکی از مهمترین اولویتهای بازرسان کار و واحدهای صنعتی است، زیرا نیروی کار ماهر، سرمایه بخش صنعت محسوب میشود و باید در زمینه تولید به کرامت نیروی کار توجه ویژه داشت.
پرنده در بخش دیگری از سخنان خود، عدم توجه به شرایط محیط کار از سوی کارفرمایان را با سهم ۷۰ درصد، علت اصلی حوادث نیروی کار برشمرد و خواستار اصلاح این رویکرد و تلاش تمامی کارفرمایان برای ایمنسازی محیطهای کاری شد.
وی تأکید کرد که شرایط غیر ایمنی محیط کار، اصلیترین عامل بروز حوادث برای نیروی کار است.