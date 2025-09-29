به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت همسر آیت الله العظمی سید علی سیستانی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انّالله و انّاالیه راجعون

محضر شریف حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دامت تأییداته)

سلام علیکم

رحلت بانوی ارجمند و بزرگوار، علویه جلیله، نوه مرحوم سید مجدد شیرازی، همسر گرانقدرتان باعث تاسف و تاثر گردید.

آن بانوی پرهیزگار و مومنه که تربیت‌یافته و اخلاق‌آموز خاندانی بااصالت و متدین در علم و تقوا بودند، عمر پربرکت و عفیفانه خویش را در ملازمت و همراهی مخلصانه بیت معزز فقاهت و فضیلت صرف نمودند و در تربیت فرزندانی با ایمان، متدین و مروج دین و شعائر اسلام نقشی ممتاز و مجدانه داشتند.

از خداوند متعال، برای آن بانوی مؤمنه، غفران و رحمت واسعه و همنشینی بااولیاءالله و برای حضرتعالی، فرزندان گرانقدر و سایر بازماندگان و منسوبین، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.