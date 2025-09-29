در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مناطق محروم و به مناسبت هفته دفاع مقدس، برنامه ویزیت رایگان در روستای اخیان از توابع شهرستان سلماس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این ایین تیمی متشکل از پزشکان عمومی، متخصص، کارشناسان مامایی و بهداشت، بهداشت روان به روستای اخیان اعزام شدند و خدماتی از قبیل ویزیت پزشک، مشاوره بهداشتی، کنترل فشار خون، توزیع دارو و آموزش‌های پیشگیری از بیماری‌ها را به اهالی روستا ارائه دادند.

دکتر ثانی مدیر شبکه بهداشت درمان سلماس گفت :هدف از اجرای این برنامه، ارتقای سطح سلامت و دسترسی آسان‌تر ساکنان مناطق محروم به خدمات بهداشتی و درمانی بوده است.

مسئولان برگزارکننده این طرح بر اهمیت تداوم چنین برنامه‌هایی در راستای گسترش عدالت درمانی تأکید کردند.

گفتنی است که پیش از این نیز برنامه‌های مشابهی در دیگر روستاهای شهرستان سلماس برگزار شده بود که با استقبال گسترده اهالی مواجه شد.