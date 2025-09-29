پخش زنده
در مراسمی که با حضور مردم مرزنشین منطقه قطور، خانوادههای شهدا و مسئولین محلی برگزار شد، یاد و خاطره رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس و مرزبانان پاسدار امنیت مرزهای کشور گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ماموستا سیدحسینی، امام جمعه قطور در این مراسم با اشاره به نقش مرزنشینان در دفاع از مرزها و امنیت کشور گفت: مرزبانان و مردم این منطقه با ایثار و شجاعت خود، امنیت میهن اسلامی را تضمین کردند و یاد و خاطره آنان چراغ راه نسل امروز و فردای کشور خواهد بود.
استاد ولی نوروزی، استاد دانشگاه و رزمنده دوران دفاع مقدس نیز با تأکید بر اهمیت حفظ فرهنگ ایثار و مقاومت اظهار داشت: دفاع مقدس الگویی از شجاعت و پایبندی به ارزشهای ملی و دینی است. رزمندگان ما در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با همان روحیه استقامت، امنیت کشور را حفظ کردند و در مقابل جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملتهای منطقه ایستادند.
وی افزود:آموزش تاریخ دفاع مقدس به نسل جوان و بازگو کردن رشادتهای رزمندگان، ضامن تداوم هویت ملی و آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمنان خواهد بود.
این مراسم با برنامههای فرهنگی و هنری مرتبط با هفته دفاع مقدس ادامه یافت و ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدا، بر اهمیت پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و آمادگی ملی برای دفاع از کشور تأکید شد.