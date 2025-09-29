پخش زنده
امروز: -
آزمون بازآموزی پزشکان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان تالش با هدف بهروزرسانی دانش و ارتقاء کیفیت خدمات سلامت، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: آزمون بازآموزی پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان تالش، با هدف ارتقاء دانش، بهروزرسانی مهارتهای حرفهای و آشنایی با آخرین دستورالعملهای بهداشتی و درمانی برگزار شد.
در این آزمون، پزشکان به سنجش علمی پرداخته و توانمندی خود را در زمینههای مختلف تشخیصی، درمانی و دستورالعملهای جدید محک زدند، محتوای این آزمون شامل آخرین دستورالعملها و استانداردهای ملی مراقبتهای بهداشتی اولیه بود.
دورههای بازآموزی پزشکان مراکز بهداشتی به صورت دورهای و هدفمند برگزار میشود و یکی از محورهای اصلی در ارتقاء شاخصهای سلامت و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان به شمار میرود.