به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: آزمون بازآموزی پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان تالش، با هدف ارتقاء دانش، به‌روزرسانی مهارت‌های حرفه‌ای و آشنایی با آخرین دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی برگزار شد.

در این آزمون، پزشکان به سنجش علمی پرداخته و توانمندی خود را در زمینه‌های مختلف تشخیصی، درمانی و دستورالعمل‌های جدید محک زدند، محتوای این آزمون شامل آخرین دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های ملی مراقبت‌های بهداشتی اولیه بود.

دوره‌های بازآموزی پزشکان مراکز بهداشتی به صورت دوره‌ای و هدفمند برگزار می‌شود و یکی از محور‌های اصلی در ارتقاء شاخص‌های سلامت و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان به شمار می‌رود.