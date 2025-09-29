به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام کرد: در سال جاری تعداد دو هزار و ۱۵۳ فرصت شغلی جدید در سامانه ملی رصد به ثبت رسیده است.

اشرفی گفت: سامانه ملی رصد یکی از مهم‌ترین ابزار‌های پایش و نظارت بر ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: شهرستان بیرجند با ۳۹۸ فرصت شغلی در صدر شهرستان‌های استان قرار دارد و پس از آن شهرستان‌های قاینات، فردوس و نهبندان بیشترین سهم را داشته‌اند.

اشرفی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های متولی اشتغال گفت: در بین دستگاه‌ها، بسیج سازندگی با ثبت ۶۸۷ فرصت شغلی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و توانسته در حوزه اشتغال‌زایی به‌ویژه در بخش‌های روستایی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

وی به ثبت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: ۳۶۲ فرصت شغلی مربوط به فارغ‌التحصیلان بوده است که این آمار نشان‌دهنده هم‌راستایی سیاست‌های اشتغال با نیاز‌های نخبگان و سرمایه انسانی دانشگاهی استان است.

اشرفی افزود: ۵۹ درصد فرصت‌های شغلی ثبت شده در مناطق شهری و ۴۱ درصد در مناطق روستایی بوده است.

به گفته وی سهم زنان در ثبت اشتغال ۴۷ درصد و سهم مردان ۵۳ درصد بوده که این امر بیانگر حضور فعال بانوان در عرصه کار و تلاش است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: با نظارت‌های مستمر و پایش‌های دقیق، صحت اشتغال‌های ثبت شده در سامانه ملی رصد در سال جاری به میزان ۸۱ درصد تأیید شده است.