استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت رویداد ملی «ایران‌جان»، خواستار ورود فعالانه تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های استان به این رویداد ملی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در بازدید از پروژه‌های گردشگری استان، با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر برای اجرای پویش ملی «ایران‌جان» گفت: ستاد استانی ایران‌جان تشکیل شده، انتظار داریم همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها با جدیت بیشتری پای کار بیایند تا بتوانیم از این فرصت ملی به بهترین شکل استفاده کنیم.

هاشمی از ورود جدی صدا و سیمای خراسان جنوبی به این پویش قدردانی کرد و گفت:مدیرکل و همکاران صداوسیما با انگیزه بالا و برنامه‌ریزی مستمر در میدان هستند. از سایر مجموعه‌ها نیز انتظار داریم با همین جدیت وارد عمل شوند.

وی گفت: این فرصت با همکاری رسانه ملی فراهم شده و قرار است ظرفیت‌های خراسان جنوبی از آنتن تمام شبکه‌ها به نمایش گذاشته شود. اگر همه ظرفیت‌های استان پای کار بیایند، می‌توانیم تصویر واقعی، امیدآفرین و درخور شأن استان را در سطح ملی منعکس کنیم.

استاندار خراسان جنوبی افزود: ایران‌جان بستری ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های استان در حوزه‌های کشاورزی گردشگری، صنعت، معدن و نیروی انسانی به سطح ملی است که باید به خوبی از این فرصت بهره ببریم.