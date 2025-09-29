پخش زنده
در مراسمی مدیران عامل جدید شرکت برق منطقه ای و شرکت توزیع برق استان سمنان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، با حکم وزیر نیرو، مهدی پاکطینت بهعنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق استان سمنان منصوب شد.
پاکطینت دانشآموخته دکترای مهندسی برق – قدرت است . وی پیشتر معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان، مدیر برق شهرستانهای سمنان و سرخه، فرمانده پایگاه بسیج نور شرکت توزیع، و همچنین مدرس دانشگاههای آزاد اسلامی استان، پیام نور سمنان و گرمسار و مرکز ملی مهارت استان بوده است.
از جمله دستاوردهای علمی و اجرایی او میتوان به انتشار بیش از ۱۵ مقاله علمیپژوهشی در کنفرانسهای ملی و ژورنالهای تخصصی برق و مهندسی و انتخاب بهعنوان مدیر نمونه شهرستانی و استانی اشاره کرد.
پیش از این، سید محمد حسینینژاد مدیریت شرکت توزیع برق استان سمنان را بر عهده داشت.
با بازنشستگی مجید وفایی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان ، حبیب قراگوزلو به عنوان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان سمنان معرفی شد .
قراگوزلو اهل زنجان و فارغ التحصیل دانشگاههای صنعتی شریف و تربیت مدرس است و از سوابق شغلی وی میتوان به فعالیت در دفتر برنامه ریزی شرکت توانیر، مدیریت دفتر برنامه ریزی و نظارت بر توسعه شبکه شرکت مدیریت شبکه برق ایران و معاونت بازار برق این شرکت همچنین مدیرعامل شرکت برق منطقهای استان تهران اشاره کرد.