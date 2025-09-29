پخش زنده
فرماندار ویژه ملایر از بهرهبرداری مجتمع پرتودهی غرب کشور به زودی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدرسول حسینی گفت: این مرکز با همکاری سازمان انرژی اتمی و مشارکت بخش خصوصی راهاندازی میشود و به عنوان تنها مرکز تخصصی پرتودهی در خاورمیانه، نقش مهمی در کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی ایفا خواهد کرد.
او افزود: این مرکز در ماههای آینده با هدف پرتودهی به محصولات کشاورزی راهاندازی خواهد شد.
فرماندار ویژه ملایر هدف اصلی اجرای این طرح را کاهش دورریز محصولات کشاورزی دانست و تأکید کرد: متأسفانه حدود ۳۰ درصد از محصولات به دلیل نبود برنامهریزی مناسب و نگهداری غیر اصولی از بین میرود.
این مسئول با اشاره به جایگاه برجسته کشاورزی شهرستان ملایر و استان همدان تصریح کرد: با راهاندازی این مرکز، ماندگاری و کنترل کیفیت محصولات کشاورزی بهویژه در حوزه صادرات افزایش مییابد.
حسینی کشمش را یکی از مهمترین محصولات صادراتی ملایر عنوان کرد و گفت: پرتودهی محصولاتی همچون انگور و کشمش، علاوه بر افزایش کیفیت، امکان رقابت در بازارهای جهانی را فراهم کرده و سبب جذب بازارهای بینالمللی به سوی محصولات کشاورزی این منطقه خواهد شد.
او گفت: مرکز پرتودهی غرب کشور بهعنوان تنها مرکز تخصصی در خاورمیانه، با هدف ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات کشاورزی طراحی شده و قادر است علاوه بر تأمین نیاز پنج استان همدان، مرکزی، لرستان، کردستان و کرمانشاه، خدمات خود را به کشورهای منطقه نیز ارائه دهد.
فرماندار ملایر تصریح کرد: یکی از دغدغههای دیرینه کشاورزان و سرمایهگذاران، نگهداری محصولات در انبار است که با این فناوری برطرف خواهد شد. پرتودهی امکان ذخیرهسازی محصولات برای دورههای زمانی مختلف، بدون نگرانی از فساد فیزیکی را فراهم کرده و اطمینان خاطری برای کل زنجیره تولید، توزیع و مصرف به ارمغان میآورد.
حسینی افزود: این فناوری علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و توسعه صادرات غیرنفتی، اعتماد خریداران خارجی را نیز جلب کرده و زمینه رقابتپذیری بیشتر محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی فراهم میسازد.