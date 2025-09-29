پخش زنده
برنامه بازیهای تیم فوتسال کمتر از ۱۷ سال ایران در مسابقات آسیایی جوانان در بحرین اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال جوانان ایران (کمتر از ۱۷ سال) اواخر مهرماه برای شرکت در مسابقات آسیایی جوانان راهی کشور بحرین خواهد شد. هشت تیم در این رقابتها در دو گروه قرار گرفتهاند که گروهبندی مسابقات را در زیر مشاهده میکنید:
گروه A: بحرین - ازبکستان - افغانستان - چین
گروه B: ایران - تایلند - عربستان - قرقیزستان
برنامه بازیها به شرح زیر است:
*تیمها براساس تصمیم AFC رتبهبندی شدهاند.
جمعه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان)
۱ - تایلند (B ۲) - عربستان (B ۳) ساعت ۱۵،
۲ - افغانستان (A ۳) - ازبکستان (A ۲) ساعت ۱۷:۳۰،
۳ - بحرین (A ۱) - چین (A ۴) ساعت ۲۰،
۴ - ایران (B ۱) - قرقیزستان (B ۴) ساعت ۲۲:۳۰
شنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان)
۵ - تایلند - قرقیزستان ساعت ۱۵،
۶ - چین - ازبکستان ساعت ۱۷:۳۰،
۷ - بحرین - افغانستان ساعت ۲۰،
۸ - ایران - عربستان ساعت ۲۲:۳۰
یکشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ آبان)
۹ - افغانستان - چین ساعت ۱۵،
۱۰ - عربستان - قرقیزستان ساعت ۱۷:۳۰،
۱۱ - تایلند - ایران ساعت ۲۰،
۱۲ - بحرین - ازبکستان ساعت ۲۲:۳۰
دوشنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ آبان) → روز استراحت
سهشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۶ آبان) مرحله نیمهنهایی
۱۳. برنده گروه B - نایبقهرمان گروه A ساعت ۱۶،
۱۴. برنده گروه A – نایبقهرمان گروه B، ساعت ۱۹
چهارشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان) → روز استراحت
پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان) ردهبندی و فینال
۱۵. بازی ردهبندی (بازنده نیمهنهایی ۱ - بازنده نیمهنهایی ۲) ساعت ۱۶،
۱۶. فینال (برنده نیمهنهایی ۱ - برنده نیمهنهایی ۲) ساعت ۱۹
مراسم اهدای جوایز ساعت ۲۱