بررسی مشکلات فرهنگی استان قزوین در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
مشکلات فرهنگی استان از جمله عدم اختصاص بودجه کافی به هنر خوشنویسی، مشکلات پروژههای نیمهتمام فرهنگی، کمبود منابع کتابخانهای و سینمایی در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با مدیران فرهنگی استان قزوین بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی استان گفت: قزوین پایتخت هنر خوشنویسی است، اما متأسفانه هیچگاه برنامه ویژه فرهنگی متناسب با این جایگاه نداشته است. لازم است بودجه اختصاصی ویژهای برای این هنر تعیین شود و آن را به اقتصاد هنر، هنر رسانه و هنر اقتصاد متصل کنیم.
وی با بیان خاطرهای از سفر خود به بازار بغداد و مشاهده تنها یک المان خوشنویسی از قزوین، افزود: هنر خوشنویسی میتواند ما را در قلب تمدنها جای دهد.
نماینده مجلس همچنین به مشکلات مالی پروژههای فرهنگی استان اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه توسعه حرم امامزاده حسین (ع) سالهاست در دست اجراست، اما بودجه آن حذف شده و لازم است در سال آینده تأمین مالی شود. علاوه بر این، پروژههای متعدد نیمهتمام فرهنگی دیگری نیز وجود دارد که نیازمند توجه جدی برای تأمین مالی هستند.
وی همچنین از پس گرفته شدن زمینهای اختصاص یافته به کتابخانهها و مشکلات حوزه سینما که استان را در رتبه ۳۰ قرار داده است، انتقاد کرد.
نجفی، مدیرکل امور اجتماعی استان، با اشاره به روند کاهشی سن آسیبهای اجتماعی، بر فقدان یک سازمان هماهنگ برای رفع این مشکلات تأکید کرد و گفت: طرحهای فرهنگی و اجتماعی به شدت به اعتبارات دولتی وابسته هستند.
در ادامه، مهدیه قافله باشی، سرپرست کتابخانههای استان، مشکل اصلی را نبود کتابخانه مرکزی عنوان کرد و با توجه به نبود زمین و کمبود اعتبارات برای تجهیزات، خواستار راهاندازی کتابخانه سیار شد.
وی همچنین به قدیمی بودن منابع کتابی موجود در کتابخانهها اشاره کرد.
ندا پاکدامن، سرپرست ورزش و جوانان استان، هم اعلام کرد که سهم استان قزوین از اعتبارات ملی با واقعیتهای موجود تطبیق ندارد و این اداره کل در حال حاضر ۱۶ پروژه اولویتدار دارد که نیازمند تأمین مالی هستند.
حجتالاسلام احمدی، نماینده صدا و سیما، با اشاره به جایگاه استان در حوزه رسانه، بیان کرد: ما استانی متأخر هستیم و بودجه کمی دریافت میکنیم. فضای کار بسیار زیادی وجود دارد، اما اعتباری برای انجام آن نداریم.
حجتالاسلام مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه، هم به اهمیت وقف در استان اشاره کرد و گفت: یک پنجم استان قزوین بر اساس سند وقف برگزار میشود.
وی یکی از مسائل اصلی را موضوع توسعه حرم امامزاده حسین (ع) دانست و تأکید کرد که به دلیل نداشتن اعتبارات کافی، هیئت امنای مساجد و ائمه جماعت دچار سردرگمی شدهاند. مجیدی همچنین اشاره کرد که اعتبارات در اختیار نمایندگان قرار دارد.
اسفندیاری، مدیر بنیاد ایرانشناسی، با تأکید بر لزوم تولید محتوای بومی، اعلام کرد: «ما به دنبال تولید محتوا با محوریت مسائل فرهنگی هستیم، زیرا فضای مجازی توسط غربیها به تسخیر درآمده است.» وی از انتشار کتابهایی با موضوع سرگذشت عالمان به عنوان بخشی از اقدامات این بنیاد خبر داد.
حجتالاسلام پورآرین، مدیرکل تبلیغات اسلامی، سیاستهای سازمان متبوع خود را در حوزه «جهاد تبیین»، بهویژه تبلیغ نوین و ارتباط با بانوان و نوجوانان، معرفی کرد. وی افزود: با حمایت از «دختران حاج قاسم» و بلاگرها، رویکرد جدیدی را دنبال میکنیم.
زهره ترکمن، مدیر اسناد و کتابخانهها، از امتناع دستگاههای اجرایی استان از ارائه اسنادشان انتقاد و بر لزوم بهروزرسانی مخازن نگهداری اسناد تأکید کرد.
سلیمی، مدیر حج و زیارت، خواستار تدبیری برای خلأ قانونی و افراد غیرمتخصص و بدون مجوز برای بردن مردم به زیارت شد تا این صنف از افراد فاقد صلاحیت پاکسازی شود.
ملازینل از حوزه هنری، با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات خرد، بیان کرد که ما با خردهکاری به جایی نمیرسیم و لازم است بودجه کلان و یکجا هزینه شود.
حجتالاسلام حسینی، مدیرکل میراث فرهنگی استان هم با اشاره به غنای تاریخی قزوین اعلام کرد که این استان دارای ۱۵۳۰ اثر ثبت ملی شده است و نیاز است که نگاه ویژهای به این داشتهها صورت گیرد.