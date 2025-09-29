پخش زنده
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: ارزش معاملات بورس انرژی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۲ درصدی به بیش از ۱،۴۱۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، همزمان، بورس انرژی با رونمایی از محصولات جدید، گسترش ابزارهای مالی، توسعه بازار برق و تمرکز بر انرژیهای تجدیدپذیر، اهداف راهبردی خود را برای نیمه دوم سال دنبال خواهد کرد.
عملکرد بازارها در نیمه نخست سال
محمد نظیفی تصریح کرد: ارزش مازاد رقابت ریالی در این مدت از ۳۵ هزار میلیارد ریال عبور کرد که رشد چشمگیر ۲۲۴ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. در این بخش، گاز مایع با بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال رقابت ریالی، پیشتاز بازار بوده است.
وی افزود: در رینگ صادراتی نیز میزان رقابت به حدود ۴۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۶ درصد رشد داشته است. گاز مایع شرکت ملی گاز ایران با ۱۲ میلیون دلار رقابت دلاری در صدر جدول معاملات صادراتی قرار گرفت.
رشد بازار برق: ۴۰.۹ همت ارزش معاملات برق
مدیر عامل بورس انرژی تصریح کرد: در نیمه نخست ۱۴۰۴، مجموع برق مبادله شده در بورس انرژی ایران به حدود ۵۵ میلیارد کیلوواتساعت رسید و ارزش کل معاملات بازار برق بالغ بر ۴۰.۹ هزار میلیارد تومان شد.
تابلوی برق آزاد: ۲۷.۹ همت (بیشترین ارزش ریالی) تابلوی برق عادی: ۴۷ میلیارد کیلوواتساعت (بیشترین حجم مبادله)
میانگین قیمتها: برق عادی: ۱،۷۷۴ ریال، برق سبز: ۶۵،۵۴۳ ریال، برق آزاد: ۶۵،۴۱۹ ریال (حداقل ۱۸،۰۰۰ و حداکثر ۷۳۰،۰۰۰ ریال)، برق خودتأمین صنایع: ۱۶،۷۵۴ ریال
تمرکز بر توسعه ابزارهای مالی و تامین مالی انرژی
وی در ادامه گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بورس انرژی با استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق سلف و صندوقهای سرمایهگذاری توانسته است حدود ۴،۵۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام دهد. همچنین سررسید اوراق به ارزش ۳۵ هزار میلیارد ریال تسویه شده است.
نظیفی اظهار داشت: از اقدامات مهم در این بخش: آغاز معاملات گواهی سپرده برش سبک (LHC) و نفتا از ۱۵ شهریور، تمدید دوره معاملات گواهی صرفهجویی انرژی گاز طبیعی تا پایان سال ۱۴۰۴، تایید ۳۹۰ گواهی صادراتی در رینگ بینالملل نام برد.
عرضه گازوئیل برای نخستین بار در بورس انرژی ایران
مدیر عامل بورس انرژی گفت: در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، برای نخستینبار عرضه گازوئیل در رینگ داخلی بورس انرژی توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران انجام شد. در این عرضه، یک میلیون و ۱۵ هزار لیتر گازوئیل با قیمت پایه ۳۷۰ هزار ریال عرضه شد.
وی در ادامه افزود: حجم عرضهها افزایش یافت و سقف خرید نیز حذف شد. تا پایان شهریورماه، در مجموع ۴ عرضه گازوئیل برگزار و بیش از ۱۳ میلیون لیتر گازوئیل معامله شد.
عرضه محصولات متنوع و جدید در بورس انرژی
نظیفی اظهار داشت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بورس انرژی ایران میزبان عرضه فرآوردههایی بود که پیشتر سابقهای در بورس نداشتند، از جمله: روغن سنگین پایه قطرانی، پساب تصفیهخانه فاضلاب شهری، هیدروکربنهای سبک و سنگین حاصل از برش میعانات گازی، بنزین پیرولیز، نفتای سنگین، نفت سفید، بلندینگ نفتا.
مدیر عامل بورس انرژی افزود: همچنین پساب شرکت فاضلاب تهران از مبدأ شهرک قدس به میزان ۳۰۰ هزار تن معامله شد. در مجموع، ۱،۶۴۸ عرضه در رینگ داخلی و ۵۱۶ عرضه در رینگ بینالملل طی نیمسال اول انجام شده است.
کاهش حجم عرضه بهدلیل محدودیتهای شرکتها و مقررات صادراتی
وی در ادامه گفت: در مقایسه با سال قبل، حجم عرضه در رینگ داخلی ۲۰ درصد و در رینگ بینالملل ۳۲ درصد کاهش داشته است. این کاهش ناشی از کاهش عرضه شرکتهایی مانند پالایش نفت آبادان، شازند، بندرعباس، لاوان، ستاره خلیج فارس، بوعلی سینا، نوری، خارک و اصفهان بوده است.
نظیفی از جمله دلایل این کاهش: تغییرات عملیاتی در خطوط تولید، مشکلات مربوط به صادرات و مقررات بازگشت ارز، محدودیتهای اعمالشده بر کارتهای بازرگانی و ناترازی سوخت نیروگاهها بیان کرد.
اولویتهای بورس انرژی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
محمد نظیفی مهمترین محورهای توسعهای بورس انرژی در نیمه دوم سال را چنین برشمرد: توسعه بیشتر ابزارهای مالی، بهبود زیرساختهای فناوری، اصلاح دستورالعملها و ریزساختارهای بازار، افزایش شفافیت و تنوعبخشی به خطوط درآمدی.
نقش فعال در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵
مدیر عامل بورس انرژی در پایان گفت: بورس انرژی ایران با رشد ارزش معاملات، توسعه ابزارهای مالی، عرضه محصولات متنوع و گسترش بازار برق، نیمه نخست ۱۴۰۴ را با عملکردی مثبت به پایان رسانده و در نیمه دوم نیز با برنامههای توسعهای گسترده، به دنبال تقویت نقش خود در اقتصاد انرژی کشور است.