فیلم سینمایی «دِرنو» به کارگردانی و نویسندگی هادی محقق و به تهیهکنندگی مجتبی گلپریان در بخش مسابقه جشنواره بوینس آیرس آرژانتین نمایش داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم سینمایی «دِرنو» به نویسندگی و کارگردانی هادی محقق و تهیهکنندگی مجتبی گلپریان محصول سال ۲۰۲۴ است که در سومین حضور بینالمللی خود به بخش مسابقه سومین جشنواره بینالمللی Province of Buenos Aires FICPBA راه یافت.
این جشنواره از اول تا دهم اکتبر ۲۰۲۵ در بوینسآیرس آرژانتین برگزار میشود.
«دِرنو» حکایتی از زندگی و مرگ را روایت میکند که میان خیال و واقعیت در حرکت است. محقق در این فیلم با بیانی شاعرانه در بزرگداشتِ زندگی، آن را یادآوری و ارج میگذارد.
هادی محقق، محمد زارعی، راضیه طاهری، روحالله برزگر، انوش همایونی بازیگرانی هستند که در «دِرنو» ایفای نقش کردهاند.
پخش بینالملل فیلم سینمایی «درنو - Vortex» بر عهده شرکت DreamLab Films در فرانسه با مدیریت نسرین میرشب است.
دیگر عوامل فیلم سینمایی «دِرنو» عبارتند از جواد گنجی مجری طرح و مدیر تولید، منصور عبدرضایی مدیر فیلمبرداری، فرشاد عباسی تدوین، محمد دارابیفر آهنگساز، حسین قورچیان صداگذار، بابک نیازی صدابردار، سامان مجد وفایی اصلاح رنگ، سعادت بستام جلوههای ویژه کامپیوتری، عیسی خیبرمنش طراح صحنه و لباس، اکبر آیین بازیگردان، سید جلال موسوی گریم، امیر نوری دستیار کارگردان و برنامهریز، محمد مسعود گنجی دستیار کارگردان، محسن زهی دستیار فیلمبرداری، سعید رضوی مدیر تدارکات، شرکت سی تلکام و موسسه سینمایی سی تی نما سرمایهگذار.