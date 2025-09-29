

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: کشاورزان استان با توجه به آغاز فصل کشت پاییزه محصولات زارعی بویژه گندم برای دریافت سهیمه کود یارانه ایی خود اقدام کنند.

سید علی لاهوتی افزود: از کشاورزان انتظار می‌رود تا سهمیه کود کشت پاییزه خود را زودتر تهیه کنند تا در فصل کشت با مشکل کمبود کود مواجه نشوند.

لاهوتی با اشاره به افزایش قیمت کود اضافه کرد: امسال قیمت انواع کود در سراسر کشور افزایش چشمگیر یافته، اما با این وجود همچنان ۵۶ درصد از بهای کود اوره و ۷۰ درصد بهای سایر کود‌ها از سوی دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: قیمت هر کیسه کود اوره ۵۰ کیلوگرمی ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال، فسفات ساده سه میلیون و ۹۷۰ هزار ریال و سوپر فسفات تریبل ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، پتاسیم ۹میلیون و ۷۲۰هزار ریال و سولفات پتاسیم ۱۰ میلیون و ۵۶۰ ریال به بهره‌برداران عرضه می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اضافه کرد: با توجه یه تنش آبی در بخش کشاورزی و پیش‌بینی باران‌های کمتر از میانگین در پاییز امسال کشاورزان استان استفاده از کود‌های پتاس را در سبد خرید خود قرار دهند

لاهوتی با بیان اینکه کود‌های پتاس که در انواع پتاسیم کلرید، پتاسیم سولفات، پتاسیم نیترات، پتاسیم فسفات و پتاسیم منیزیم به صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد ادامه داد: این نوع کود به علت خاصیت آن در حفظ رطوبت خاک گزینه بسیار مناسبی برای استفاده در دوران کم‌بارانی مانند پاییز است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ هزار تُن انواع کود با قیمت یارانه‌ای تامین و بین کشاورزان استان توزیع شده است، گفت: در این مدت پنج هزار و ۵۰۰ تُن کود اوره و ۵۰۰ تُن سایر کود‌ها در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد.