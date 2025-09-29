به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سلطانعلی محمدی منفرد در خصوص اقدامات بعمل آمده برای دریافت اسناد تک برگ اراضی دولتی بندر ماهشهر اظهار کرد: این اداره در راستای حراست از اراضی ملی و دولتی، نسبت به اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک برگ در پلاک‌های اصلی اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار موسوم به (کاداستر) گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری به شمار می‌رود، افزود: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، به‌روزرسانی اطلاعات نقشه‌ها و کاهش اختلافات حقوقی مردم را می‌توان بخشی از اهداف مهم اجرای این قانون عنوان کرد.

محمدی منفرد ادامه داد: با تلاش و پیگیری‌های بعمل آمده ۱۸ فقره سند تک برگ مربوط به اسناد مالکیت پلاک‌های اصلی برای حدود ۱۴۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی شهرستان بندرماهشهر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بندرماهشهر در پایان در خصوص وضعیت طرح‌های تفصیلی این شهرستان بیان داشت: از شهر‌های شهرستان بندرماهشهر ۳ شهر دارای طرح تفصیلی بوده و صرفاً تهیه طرح تفصیلی شهر چمران در دست اقدام است و بازنگری طرح جامع شهر بندر ماهشهر نیز با رویکردی نوین در حال طی مراحل اداری است.