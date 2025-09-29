پخش زنده
برنامههای هفته گردشگری در مهاباد با رونمایی از چهره جدید و بازسازی شده موزه حمام میرزا رسول این شهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛آیین رونمایی از چهره جدید و بازسازی موزه مردم شناسی حمام میرزا روسل مهاباد، با حضور جمعی از فعالان مدنی و علاقمندان حوزه گردشگری برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مهاباد گفت: با تلاش جمعی از فعالان حوزه گردشگری و میراثفرهنگی، بخشهای زیادی از موزه مردمشناسی حمام میرزا رسول بازسازی و چیدمان براساس زیباییشناسی بصری انجام شده است.
واحد جولایی افزود: نورپرداری موزه، غبارزدایی از مجموعهها، ایجاد بخش مربوط به عکاسی قدیم، بازسازی و تعویض پوشش فرسوده و اختصاص دادن بخشی به موزه سنگ از جمله اقدامات صورت گرفته در این موزه مردمشناسی است.
او اظهار کرد: برای این منظور حدود ۴۰۰ میلیون ریال توسط فعالان حوزه میراثفرهنگی هزینه شده است و همه کارهای صورت گرفته بهصورت داوطلبانه توسط دوستداران و فعالان این حوزه و با نظارت کارشناسان میراثفرهنگی انجام شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مهاباد ابراز امیدواری کرد شهروندان اشیای تاریخی و ابزار کار قدیمی را برای حفظ و نگهداری بهتر به موزه منتقل کنند تا به نام آنان در موزه نگهداری شود.
او در خصوص سایر برنامههای هفته گردشگری نیز گفت: این برنامههای شامل برپایی ایستگاه نقاشی گردشگری برای کودکان، نواختن زنگ گردشگری، پاکسازی نمادین غار سهولان، برپایی میز خدمت و دیدار با فعالان حوزه میراثفرهنگی و گردشگری است.