پخش زنده
امروز: -
بیش از ۲۰ هزار نفر از رویدادهای هنری در استان چهارمحال و بختیاری استقبال کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت:۱۹ کنسرت موسیقی در نیمه نخست امسال در استان برگزار شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزایش داشته است.
ایمان اعتدالی افزود: در نیمه نخست امسال چهار کنسرت به خوانندگان بومی و موسیقی سنتی استان اختصاص یافت.
وی گفت: چهارمحال و بختیاری مهد فرهنگها و نغمههای اصیل است و توجه به موسیقی محلی نه تنها هویت فرهنگی استان را تقویت میکند بلکه سبب میشود هنرمندان بومی فرصت بیشتری برای معرفی خود داشته باشند.