شیوهنامه شناسایی، رشد و تعالی صاحبان استعداد برتر هنری با عنوان طرح زنده یاد استاد فرشچیان برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در «اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان» مبنی بر ایجاد ساز و کار لازم برای توسعه فعالیتهای نخبگانی در زمینه هنری و تخصصی خود، در چارچوب گفتمان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی «شیوه نامه شناسایی، رشد و تعالی صاحبان استعداد برتر هنری» تدوین و تصویب شده است.
این طرح برای سه گروه سنی در نظر گرفته شده که گروه سنی اول از ابتدای ۱۸ سالگی تا پایان ۲۵ سالگی، گروه دوم از ابتدای ۲۶ سالگی تا پایان ۳۰ سالگی و گروه سوم از ابتدای ۳۱ سالگی تا پایان ۳۵ سالگی تقسیمبندی شده است که در صورت دریافت جوایز در رویدادهای سطح یک ملی کشور و کسب امتیازهای لازم در شاخه هنری تخصصی خود میتوانند از مزایای این طرح بهره مند شوند.
اعطای کمک هزینه برای استفاده از دورهها و کارگاه های تخصصی، تولید اثر هنری، دورههای توسعه مهارتهای فردی، شرکت در رویدادهای معتبر بینالمللی و خرید تجهیزات برخی از مزایای طرح زنده یاد استاد فرشچیان است که زیر نظر معاونت آیندهسازان انجام میشود.