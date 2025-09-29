کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم، آسمان قم در بیست و چهار ساعت آینده را صاف پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی کارشناس هواشناسی با بیان اینکه شاهد جوی آرام در آسمان استان قم هستیم گفت: مهمترین پدیده قابل ذکر برای امروز و فردا، وزش باد در برخی ساعات است.

وی افزود:در روز چهارشنبه این روند ادامه دارد، ولی از ابتدای شب چهارشنبه با افزایش سرعت وزش باد، شاهد خیزش گرد و خاک در برخی نقاط استان قم خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی کمینه دمای صبح امروز در شهر قم را ۱۰ درجه سانتیگراد بالای صفر اعلام کرد و گفت: امروز دمای هوای شهر قم در گرمترین ساعت به ۳۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

اسماعیلی کمینه و بیشینه دمای قم در روز سه شنبه را به ترتیب ۱۳ و ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر پیش بینی کرد.