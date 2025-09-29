برخورد جدی با متخلفان زنجیره تولید و توزیع مرغ در گلستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت : با متخلفان زنجیره تولید و توزیع مرغ برخورد جدی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان گلستان گفت : بر اساس مصوبات نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان گلستان مقرر شد با متخلفان زنجیره تولید و توزیع مرغ برخورد جدی و قاطع شود .
عبدالعلی کیان مهر گفت : یکی از مصوبات مهم این جلسه ، برخورد جدی و قاطع با متخلفان زنجیره تولید و توزیع مرغ در استان بود .
وی گفت : کمبود مرغ در استانی که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مرغ کشور است قابل قبول نیست و با هدف رفع مشکلات تأمین و توزیع مرغ در سطح استان ، با متخلفان این حوزه به شدت برخورد خواهیم کرد .