رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: در یک ماه گذشته ۹۰ واحد صنفی متخلف در حوزه تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در غرب این کلانشهر مهر و موم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاووس کریمی با اشاره به مهر و موم ۹۰ واحد صنفی متخلف در حوزه تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی طی یک ماه گذشته در غرب اهواز، اظهار کرد: این واحد‌ها به دلیل بی‌توجهی به موازین بهداشتی تعطیل و پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی افزود: واحد‌های تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله آشپزخانه‌ها، فست‌فودها، نانوایی‌ها، کافه‌ها، میوه‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، قلیان‌سراها، آبمیوه و بستنی‌فروشی‌ها و همچنین سالن‌های پیرایش و آرایشگاه‌های زنانه تحت نظارت‌های دقیق قرار گرفتند و واحد‌های متخلف شناسایی و با همکاری مراجع قضایی مهر و موم شدند.

کریمی بیان داشت: پرونده‌های قضایی متعددی در زمینه تخلفات بهداشتی و زیست‌محیطی در حال پیگیری است و با افرادی که سلامت عمومی را به مخاطره می‌اندازند، برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز ضمن قدردانی از تلاش‌های بازرسان سلامت محیط مرکز بهداشت، تاکید کرد: سلامت شهروندان خط قرمز حوزه بهداشت است و در همین راستا، نظارت‌ها بیش از پیش افزایش می‌یابد.

اسلام نظری، رئیس گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت نیز در این باره اظهار داشت: شهروندان باید از خرید مواد غذایی از دستفروشان و واحد‌های غیر بهداشتی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.