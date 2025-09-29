به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ارتباط مخابراتی مشترکین روستا‌های ابراهیمه و سلیم ساغول شهرستان مهاباد که به دلیل آسیب دیدگی کابل فیبر نوری با اختلال مواجه شده بود، پس از انجام عملیات فنی، مجدداً برقرار شد.

‌

بر اساس این گزارش، به دنبال آسیب دیدگی این کابل، واحد فیبر نوری مخابرات مهاباد با اعزام اکیپ فنی و با تعویض کابل آسیب دیده و ایجاد مفصل جدید، موفق به رفع این خرابی شدند.

‌

نیلوفری رئیس اداره مخابرات شهرستان مهاباد در این رابطه با قدردانی از تلاش بی‌وقفه همکاران واحد فیبر نوری، در راستای ارائه خدمات پایدار و مطمئن به مشتریان تاکید نمود.