به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ دانشگاه استنفورد که با همکاری انتشارات معتبر Elsevier منتشر شده است هفت عضو هیئت علمی این دانشگاه در فهرست دانشمندان برتر دو درصد جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش دکتر حبیب اله یاری بیگی عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی، دکتر مرجان بهرامی نسب عضو هیئت علمی گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دکتر مجید اسلامی عضو هیئت علمی گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی، دکتر علی قاسمی گروه پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی، دکتر مهدی داداش پور عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دکتر حسن بابامحمدی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی و دکتر احمد جیدی دکترای تغریه در فهرست دانشمندان برتر دو درصد جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

علی خالقیان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: انتشار حداقل ۵ مقاله شرط بررسی کارنامه اشخاص و شاخص‌های تعداد استناد، تعداد استناد بدون خود استنادی، شاخص اچ و یک شاخص ترکیبی ملاک ارزیابی اعلام شده است.

از کشور ایران ۲ هزار و ۵۳۳ دانشمند در فهرست دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد سال ۲۰۲۴ و ۱۲۰۱ دانشمند در فهرست دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد کل مدت فعالیت قرار گرفته است.