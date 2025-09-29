پخش زنده
گهرزمین سیرجان در هفته دهم لیگ برتر فوتسال برابرپردیس قزوین به پیروزی پر گل رسید.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، درهفته دهم لیگ برتر فوتسال گهرزمین سیرجان با نتیجه ۶ - ۳ از سد پردیس قزوین گذشت.
گل های گهرزمین سیرجان را بهروز اسدی - امیرحسین غلامی (۳گل) - حسین طیبی - علیرضا عسگری به ثمر رساندند.
نتایج بازیهای یکشنبه ۶ مهر
عرشیا شهرقدس ۰ - ۴ پالایشگاه شازند
گلزنان شازند: مراد ناظری - رحمان سارانی - سهیل جامدی - علیرضا ابوالقاسمی
گهرزمین سیرجان ۶ - ۳ پردیس قزوین
بهشتیسازه گرگان ۳ - ۱ شهرداری ساوه
پالایش نفت بندرعباس ۳ - ۱ جوادالائمه شهرکرد
امروز دوشنبه ۷ مهرسنایچ ساوه و فولاد زرند ایرانیان با هم روبرو می شوند.