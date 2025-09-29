پخش زنده
امروز: -
نشست هماندیشی «طرح عملیاتی و نقشه راه تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم» با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، مدیران قرآنی و فعالان حوزه حفظ قرآن، به همت ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای اجرایی و تدوین نقشه راهی جامع و قابل ارزیابی برای تحقق تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن برگزار شد، چهرههایی چون ابوالفضل خوشمنش؛ استاد دانشگاه و کارشناس قرآنی، محمدمهدی بحرالعلوم؛ دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، مرتضی خدمتکارآرانی؛ مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش و توسعه مشارکتها، محمدحسین فدوی؛ مدیرکل دفتر ارتباطات مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شکری؛ سرپرست دبیرخانه ملی حفظ قرآن و جمعی دیگر از فعالان قرآنی کشور حضور داشتند.
محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری این طرح، با اشاره به ضرورت تدوین برنامهای عملیاتی برای توسعه فرهنگ حفظ قرآن در کشور، تأکید کرد: «برگزاری چنین جلساتی، آغاز مسیری روشن و آیندهنگرانه در حوزه تربیت حفاظ قرآن است و در مراحل بعدی از نظرات نخبگان و خبرگان این حوزه نیز بهرهمند خواهیم شد.»
وی افزود: «رشد جریان حفظ قرآن در کشور نیازمند یک جهش جدی است و برای تحقق این هدف بلندمدت، باید از همه ظرفیتهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی بهره گرفت.»